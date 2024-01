Il ritorno sulle scene 4 anni dopo il lockdown

Si alza il sipario per la compagnia dialettale ‘Mej ch’ne gnint‘ e il ritorno sulle scene è ancora una volta a sostegno dell’associazione La prima coccola, una realtà che questi artisti supportano ormai da molti anni. La compagnia debutta con il nuovo spettacolo Per non dimenticare. Dop e sol e vin la luna, tre atti brillanti di Giuseppe Ciavatta, in programma sabato, alle 21, al teatro Edimar a Viserba (via Mascagni,7). Il testo fa tornare indietro con la memoria ai giorni di lockdown. La pandemia aveva fermato tutto e tutti, compresa la compagnia dialettale di Bellariva, fondata nel 1996 e che vanta una quindicina di interpreti: infatti l’ultimo spettacolo era stato proprio a febbraio 2020 e anche in quella occasione il ricavato era stato devoluto a La prima coccola. E, adesso, dopo un lungo periodo lontani dalle scene, gli attori e le attrici sono pronti a salire sul palco e a raccontare e rievocare tra commedia, ironia e riflessione un pezzo di vita che appartiene a quei momenti difficili e imprevedibili.

"Riprendiamo da dove abbiamo dovuto interrompere – spiega Roberto Montani, uno degli attori – siamo emozionati ed entusiasti. In questi anni abbiamo presentato vari spettacoli di successo e questa volta parliamo della reazione dei romagnoli di fronte alla pandemia e come se la sono saputa cavare. Si ride e si pensa e c’è un messaggio finale, "come spesso accade nei nostri lavori – continua Montani – Diciamo che non è una semplice commedia dialettale, esce un po’ fuori dagli schemi, non è una trama classica dove ad esempio qualcuno si deve sposare o altre situazioni solo comiche. A distanza di tre anni torniamo e torna a recitare anche il nostro regista, Giuseppe Ciavatta, nel ruolo del protagonista. C’è già una bella risposta da parte del pubblico, siamo molto contenti di ritrovarci tutti insieme, sul palco e in sala".

L’incasso della serata sarà devoluto a La prima coccola, l’associazione a sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale di Rimini. Il costo del biglietto è di 10 euro; per informazioni e prenotazioni: 347.5632162.

Lina Colasanto