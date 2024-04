IL SEGNA-LIBRO

È il 1968 quando venne costruita la discoteca Jolly Music Hall e la Valmarecchia prese vita grazie alle idee di Sergio Valentini. Artisti e cantanti di fama internazionale riempirono la sala da ballo segnando per sempre la vita di un territorio e di una famiglia intera. Chi ci rifà rivivere quegli anni è Riccardo Valentini, figlio di Sergio. Colui che è cresciuto tra discoteche, radio e grandi imprese di famiglia. Riccardo dedica un libro ai suoi genitori, raccontando la storia del padre, il suo punto di riferimento, prima di essere qualunque altra cosa. Novafeltria poté respirare un po’ del suo spirito innovativo già con l’apertura del Bar Jolly, portando eventi e incontri sportivi in un bar di provincia. Poi arrivò la discoteca che sprigionò la creatività di Sergio, portandolo a crescere e a rinnovarsi continuamente fino all’apertura di Radio Music Valmarecchia e alla stazione televisiva locale. Un fiume in piena che lo spinse verso la gestione di nuovi locali e verso incarichi più importanti. Amava il suo lavoro, il suo entusiasmo muoveva tutta la famiglia. Arrivò a Roma, a Trastevere, dove aveva sede il suo ufficio come presidente nazionale del Sindacato italiano locali da ballo. La sua discoteca si riempiva il sabato sera e la domenica pomeriggio, i ragazzi di Novafeltria, una generazione intera, erano tutti figli del Jolly, di una nuova visione creativa. ‘Sergio Valentini. La febbre del sabato sera’ è tutto questo, è il racconto di un’epoca attraverso le parole del figlio ma anche di amici e familiari, di chi lo ha amato e continua ad amarlo.

Debora Grossi