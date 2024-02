Il Titano celebra. Sant’Agata

Il Titano, come ogni 5 maggio, ieri ha celebrato la compatrona Sant’Agata. In mattinata i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, insieme ad una delegazione di Governo, hanno raggiunto la cripta della Santa, per la funzione religiosa. Al termine è stato reso omaggio alla reliquia della Santa donata alla Repubblica da Catania e custodita nella Basilica del Santo Marino. Nel pomeriggio l’alzabandiera in Piazza della Libertà, la processione religiosa e il corteo Reggenziale da Palazzo alla Pieve.