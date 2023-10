Imbrattato murale dedicato ai biancorossi

"L’agonismo calcistico davvero non c’entra nulla con queste imbecillità". Amare le parole di Romeo Tentoni, autore insieme al figlio Mattia, del murales di San Giuliano preso di mira dai vandali nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Su quel murales che ’racconta’ il Romeo Neri e i suoi tifosi è spuntata una mano aperta con le cinque dita a simboleggiare i cinque gol rifilati dal Cesena al Rimini domenica scorsa. "Un gesto vile che nulla ha a che vedere con la rivalità calcistica – sottolinea Tentoni – Lo rifarò meglio di prima, e per altre cento volte forza Rimini!". Tentoni racconta sui social che proprio qualche giorno prima aveva accompagnato una classe delle scuole elementari per una visita in via Tommassini dove insieme al figlio ha dipinto diversi murales. "Hanno un valore – spiega – anche didattico per le scolaresche".