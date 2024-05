‘Impronte musicali’ con 170 ballerine

L’anno accademico del Regina Centro Danza diretto da Erika Rifelli volge al termine ele allieve, 170 dai 3 ai 18 anni, si preparano alla prova finale del saggio che si svolgerà oggi alle 18 al Teatro della Regina di Cattolica. Uno spettacolo, Impronte Musicali, che si annuncia molto interessante e raffinato. "In questo spettacolo c’è la colonna sonora della mia vita – spiega Erika Rifelli – la mia passione e la mia conoscenza della musica, dalla classica alla moderna. Sono tanti i balletti che andranno in scena, ciascuno accompagnato dalle musiche di un autore che non ho scelto a caso: solo quelli che hanno segnato un passaggio epocale e la nascita di un nuovo genere. Un viaggio da Bach e a Whitney Houston. Quest’anno il finale sarà una grande festa grazie alla partecipazione di Dj Gale che darà vita ad uno show nello show trasformando il teatro in una grande e sala da ballo".