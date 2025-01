In centinaia scendono in piazza : "Abbracci anche a chi non c’è"

Piazza Roosevelt ha salutato il nuovo anno con una grande festa. La sindaca Franca Foronchi ha dato il benvenuto al 2025 dal palco ai piedi di Palazzo Mancini dopo aver scandito il countdown con il vice Alessandro Belluzzi e centinaia di persone che hanno gremito la piazza trasformata in una sala da ballo sotto le stelle. "Vi auguriamo di realizzare i vostri desideri – hanno detto la prima cittadina e il vice dal palco - e di saper trovare l’equilibrio giusto per superare le difficoltà che incontrerete sul cammino. Ma in questa notte di festa, il nostro saluto va anche a tutti coloro che lavorano per garantirci serenità e divertimento in sicurezza, grazie al presidio delle forze dell’ordine. Questa è una festa di relazione e stare insieme è la cosa più bella perché ci fa sentire comunità. Un abbraccio anche a coloro che per vari motivi non erano nello spirito di festeggiare".

Dopo il successo della serata, che ha visto come mattatori i dj di Radio 60/70/80 by Studio, e la band Revolution, il Capodanno di Cattolica è proseguito con il tuffo del primo dell’anno organizzato dall’Atletica 75. Tantissime le persone arrivate nel tratto di spiaggia libera davanti al Kursaal per assistere al lancio nelle acque gelide del gruppo di nuotatori. Il rito si è chiuso con uno spuntino a base di spumante e panettone in piazza Primo Maggio.