In regalo il calendario dedicato al volontariato

Un regalo per i lettori. Oggi, acquistando in edicola il nostro giornale, riceverete in omaggio il calendario 2024 dedicato al mondo del volontariato. Il calendario può essere chiesto all’edicolante, nel caso non vi venisse consegnato insieme al quotidiano. Diversi sponsor hanno sostenuto l’iniziativa. A Rimini, si tratta di Associazione VolontaRomagna, Senza Limiti, Sgr Servizi, Geko Gold Italia, Da.Ma.R. di Mambelli Gilberto & C., Associazione Alzheimer Rimini, Bartorelli 1882, Quisisana Rimini, Bianchi Serramenti, Casa Cibe, F.lli Anelli, Ren-Auto.