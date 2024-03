In ‘salotto’ si accomodano i vigilantes

Un vigilantes nelle ore notturne in ‘salotto’. I commercianti dell’isola pedonale hanno messo la sicurezza al primo posto dopo le spaccate a suon di auto usate come arieti contro le vetrine. Il furto alla boutique Antonia ha alzato il livello di allerta come poche volte era accaduto in passato. In pochi minuti i ladri si sono portati via 100mila euro di merce. "Abbiamo fatto partire un sondaggio interno agli associati – premette Maurizio Metto, presidente del Consorzio Ceccarini –. Vorremmo procedere con l’assunzione di un vigilantes come presenza fissa nelle ore notturne come fatto in alcuni periodi in passato. Ora vediamo quante adesioni avremo e come costituire il servizio. L’ideale sarebbe ovviamente avere la presenza della vigilanza notturna durante l’intero arco dell’anno. Molto dipenderà dalla decisione degli associati". Nell’isola pedonale hanno deciso di muoversi nonostante le rassicurazioni arrivate dal municipio con la sindaca Daniela Angelini che ha parlato di un centro blindato con gli accessi controllati da fittoni fissi e pneumatici, le colonnine anti intrusione che si alzano e si abbassano rendendo le aree accessibili solo ai mezzi autorizzati e ai residenti. L’idea non dispiace affatto al Consorzio. "Quanto detto dalla sindaca ricalca le richieste che avevamo avanzato settimane fa in occasione dell’incontro sulla sicurezza fatto con l’amministrazione comunale a seguito dei furti subiti dalle attività. Ben vengano dunque gli accessi controllati ai varchi".

Fin qui tutto bene, ma ci sono due elementi su cui il Consorzio chiede grande attenzione. Il primo è il fattore tempo. "Bisogna correre. Gli interventi promessi vanno fatti in tempi celeri. Abbiamo ben presente che per i negozianti i momenti dell’anno più critici sono i 3-4 mesi che anticipano l’estate. È il periodo in cui si fa il pieno di merce in attesa della stagione". I commercianti del ‘salotto’ mettono fretta alla giunta, ma c’è un altro appunto su cui non sono intenzionati ad accettare compromessi. "Seppur riteniamo necessario intervenire il prima possibile, chiediamo anche che eventuali interventi che possano essere realizzati in tempi veloci mantengano il decoro dell’area". Il messaggio è chiaro. In centro non saranno disposti a vedere materializzarsi blocchi di cemento, ad esempio, per blindare alcune vie di accesso all’area e alle vetrine. "Eventuali interventi riteniamo debbano tenere conto del decoro dell’area. Se si rendesse necessario intervenire con blocchi, che siano parte integrante dell’arredo".

Andrea Oliva