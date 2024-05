In tivù il docufilm su Sandra Sabattini

‘Il Diario di Sandra’, il docufilm sulla beata Sandra Sabattini, arriva in tv: sarà trasmesso stasera alle 21.50 sul canale 831 del digitale terrestre (San Marino Rtv, canale 520 di Sky, sul canale 93 di tv sat) visibile in tutta Italia. Nei prossimi giorni il docu-film sarà trasmesso anche su diverse emittenti televisive locali tra cui il network Con CoralloTv. Sandra era una giovane di Rimini, discepola di don Benzi, morta in un incidente stradale 40 anni fa e proclamata beata. Era studentessa di medicina e nel tempo libero aiutava i più fragili nella comunità di don Benzi. Di lei si è parlato in seguito alla guarigione miracolosa, scientificamente inspiegabile, di Stefano Vitali, politico ammalato di tumore. La regia del docufilm è di Kristian Gianfreda.