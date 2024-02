In Valconca il più alto tasso di bimbi dall’estero

A Mondaino un minore su cinque è di origine straniera e senza la cittadinanza italiana. A Casteldelci non ci sono under 18 stranieri. Sono gli estremi di una provincia dove la presenza di bambini e giovani senza la cittadinanza è considerevole. Mondaino si distingue per la percentuale più alta in provincia. I minori stranieri sono il 19,4% del totale. In numeri assoluti, nel piccolo comune della Valconca ci sono 34 minori senza la cittadinanza italiana su 175. Segue il capoluogo, Rimini, dove la percentuale arriva al 15,7%. Poi si incontra Morciano con il 15,4% e 189 minori stranieri. In vallata le realtà dove gli under 18 senza cittadinanza sono di più sono Gemmano (14,1%), San Leo (15%), Novafeltria (13,1%), Sant’Agata Feltria (11,9%), Saludecio (11,6%), Santarcangelo (10,8%) e Sassofeltrio (10,6%). Sulla costa, a Bellaria si hanno 448 minori stranieri, a rappresentare il 14,1% del totale degli under 18. La percentuale scende al 9,8% a Riccione, mentre a Cattolica ci si attesta sul 11,5% e a Misano si scende al 7,4%. Nel resto della provincia i numeri sono al di sotto del 10%. Caslteldelci rappresenta il caso limite. Stando ai dati di Openpolis segna uno 0; non ci sono minori senza la cittadinanza. Ad avere percentuali molto basse sono anche Montegridolfo (3,2%) e Pennabilli (3,8%). Salendo si incontrano Talamello (4%), Montecopiolo (4,8%), Maiolo (5,7%), Coriano (6,4%), Poggio Torriana (7,2%), San Giovanni in Marignano (8%), San Clemente (8,3%), Montescudo-Monte Colombo (9,5%) e Verucchio (9,8%).