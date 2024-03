In vasca arrivano i campioni del nuoto per gli Assoluti

Arrivano i campioni del nuoto a Riccione. Quello che si svolgerà da martedì a sabato prossimi sarà un evento importante per lo stadio del nuoto, visto che in vasca ci finiranno i campioni che devono staccare il pass per le Olimpiadi. Per i Campionati assoluti Unipolsai gli atleti arriveranno da tutta Italia. I primi saranno a Riccione già lunedì per anticipare gli allenamenti di riscaldamento. Poi si comincerà a gareggiare. Saranno cinque giornate di gare in vasca lunga, per un totale di 180 società iscritte e 732 atleti, con un totale di 1.623 presenze gara. Inoltre dal 10 al 12 marzo si terranno gli assoluti di fondo. Grazie agli accordi con la Federazione Italiana Nuoto, la Polisportiva riuscirà ad assicurare l’accesso al nuoto libero in piscina dalle 13 alle 15,30 per il pubblico, nelle giornate dal 4 al 9 marzo. "Stiamo lavorando duramente per la realizzazione della quinta piscina nel 2026, che darà la possibilità di praticare il nuoto libero anche durante i grandi eventi natatori" chiude l’assessore allo Sport, Simone Imola.