In via del Giglio arrivano 81 nuovi alberi

Ottantuno frassini e aceri, scelti uno ad uno, addirittura in un vivaio di Mantova: serviranno a ripristinare il verde in via Del Giglio. La conferma è giunta dall’amministrazione comunale durante il recente incontro con il comitato di quartiere Ventena. L’amministrazione comunale ribadisce, dunque, di aver messo nel mirino la riqualificazione del verde cittadino: "Abbiamo dato incarico a uno studio di tecnici di mettere a punto la nuova messa a dimora di frassini e aceri nell’ambito del futuro piano del verde cittadino – conferma l’assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni – Su consiglio dei tecnici proprio in questi giorni ci siamo recati a Mantova per capire come queste piante sono state messe a dimora e non solo. Dopo questo sopralluogo – conferma l’assessore – proseguiremo concretamente poi con l’intervento vero e proprio in via Del Giglio".

Novità importanti in vista del nuovo piano del verde cittadino. Ma intanto anche in altre vie si pone lo stesso problema di gestione degli storici pini e degli arredi urbani. Proprio la sindaca ha confermato che i residenti di via Michelangelo, strada per cui sta per partire il progetto di riqualificazione, hanno chiesto un intervento strutturale e risolutivo come quello su via del Giglio, con taglio dei pini e sostituzione con alberature più adeguate al contesto urbano. "Spesso succede che i rami si spezzino, è pericoloso" hanno riferito alcuni residenti. "Capiamo molto bene la richiesta dei residenti di via Michelangelo, ma al momento non è prevista una risistemazione come quella di via del Giglio – ha spiegato la sindaca Franca Foronchi – In via Michelangelo è in programma un intervento di rifacimento del manto dell’intera carreggiata, oltre a lavori di adeguamento della regimentazione delle acque pluviali".

Poi la prima cittadina ribadisce: "Il taglio dei pini in alcune vie piuttosto che in altre è stato basato sui flussi di traffico. Certo è che, viste le condizioni in cui si trovano molte strade di Cattolica, proprio a causa dei danni provocati dalle radici dei pini, nel futuro bisognerà intervenire in modo risolutivo come per via del Giglio dove pianteremo frassini e aceri. E a questo proposito, i nostri tecnici si sono recati a Mantova a scegliere una per una le piante da mettere a dimora". Missione compiuta. Scelte le piante, come spiegato dall’amministrazione comunale, si passerà alla messa a dimora.

Luca Pizzagalli