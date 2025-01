In via del Prete saranno abbattuti 22 alberi

In via Del Prete saranno abbattuti 22 platani, l’amministrazione comunale di Cattolica ha deciso. Ha accolto le richieste di cittadini e comitato di quartiere confermando in settimana che si interverrà per eliminare piante a fine vita ed oramai pericolose, come ha dimostrato pure il crollo improvviso a metà dicembre di un’alberatura al centro della carreggiata.

"Siamo partiti col piano potature – conferma l’assessore all’Ambiente, Alessandro Uguccioni – ed interverremo anche in via Del Prete dove la situazione è nota e vogliamo garantire la sicurezza. Poi tali alberature saranno ripristinate con nuovi innesti".

Soddisfazione per il comitato Mare Nord, con il presidente Alberta Molari che ribadisce: "Siamo contenti di questa notizia – osserva – ma a questo punto chiediamo che si metta mano anche agli arredi. Sarebbe bene ragionare per una ristrutturazione dei marciapiedi che oramai sono semidistrutti in più punti. Va bene la fresatura degli asfalti, ma sarebbe meglio pensare ad un rifacimento complessivo di tali passaggi pedonali".

Una strada, via Del Prete, per cui sono diverse le questioni da risolvere: "Nei prossimi giorni avremo altre riunioni – conferma Molari – ed è bene ragionare anche sul piano viabilità e l’eccessiva velocità dei mezzi in una via molto frequentata anche da pedoni e ciclisti. Si deve pensare come strutturare un traffico a misura d’uomo – conclude il presidente del comitato Mare Nord – che possa garantire la sicurezza di tutte le categorie".

