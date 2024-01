Incendio oggi a Rimini, paura in via Balilla. Residenti intossicati

Rimini, 20 gennaio 2024 - Incendio all'alba in un complesso di case popolari a Rimini. Attorno alle 6 diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Balilla dove si è proceduto all'evacuazione dei condomini.

Le fiamme, stando ad una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate dal piano terra. Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo svilupparsi del rogo.

Non ci sarebbero persone ferite, anche se alcuni residenti avrebbero respirato del fumo: per questo motivo sono stati accompagnati in pronto soccorso per maggiori accertamenti.

Sul posto anche carabinieri e 118. Nel corso dell'intervento, è stato portato in salvo anche un cagnolino.