Inner Wheel, cent’anni di solidarietà ed emozioni

Emozione, condivisione e divertimento per oltre 230 socie del Distretto 209 di Inner Wheel. "Facciamo del bene da 100 anni", è il titolo della la festa che si è svolta al Palazzo del Turismo, sabato scorso. Un dono speciale fatto alla governatrice Anna Rita D’Alessandro, dalla board director Cinzia Tomatis, è stata la videochiamata della presidente dell’International Inner Wheel, Trish Douglas, per complimentarsi dell’evento. Il pomeriggio, presentato da Giulia Airaudo del club di Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta, ha preso il via con l’intervento di Adele Tellarini responsabile di Casa Novella di Castel Bolognese, struttura che si occupa di accogliere bambini, disabili e persone disagiate, danneggiata dall’alluvione. Il Distretto 209, guidato dalla Governatrice Anna Rita D’Alessandro, ha promosso una raccolta fondi a sostegno della struttura e dei suoi ospiti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al comitato organizzativo composto da Eleonora Pasini, Elisa Tano, Patrizia Rossini, Paola Primavera, Amneris Vigarani e all’immediate past governatrice Lilly Pasini. La serata si è conclusa nella locanda I Girasoli di Misano con una serata all’insegna del divertimento e dell’amicizia. L’organizzazione, intende ringraziare i soggetti, tra cui enti locali, imprenditori e commercianti, che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione. L’evento è stato a cura del Distretto 209 guidato da Anna Rita D’Alessandro, con il patrocinio del Comune di Riccione.