La banda e la sintonia tra elementi

Il professore di musica Andrea Brugnettini è anche direttore d’orchestra e di banda. Lo abbiamo intervistato per capire di più la musica e imparare ad amarla. La prima cosa che ci ha raccontato? Una banda è composta da più strumenti: quelli tradizionali, come quelli a fiato e le percussioni, e altri molto particolari come il gong nella bacinella d’acqua e la pallina rimbalzina contro la grancassa. I musicisti spaziano tra diversi generi musicali, suonano tutti insieme e spesso sono anche in movimento creando delle vere coreografie. Brugnettini ci ha detto che mentre dirige disegna la musica e riesce a esprimere quello che prova in modo più completo che con l’utilizzo delle parole. Il consiglio prezioso per diventare musicisti? Ascoltare musica suonata da persone e strumenti veri, per capire la vera musica. Abbiamo sempre immaginato la musica connessa e legata maggiormente a un mondo virtuale, invece abbiamo capito che essa è reale, autentica, soprattutto tangibile e si può fare anche suonandola dal vivo in movimento e insieme.

Indira Emendatori,

Vittoria Leardini

Classe I