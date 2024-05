La capitale dello sport: "Una città in movimento"

La casa del Wellness non sarà solo il PalaFiera di Rimini, ma tutta la città: dal Parco del Mare alla piazza sull’Acqua, passando per le vie del centro storico. La diciottesima edizione della fiera del Wellness sta per tornare in Romagna, dal 30 maggio al 2 giugno, rinnovando anche quest’anno il grande fuori salone del fitness, del benessere e dello sport diffuso per le vie riminesi. Presentato ieri mattina il RiminiWellnessOff che si prepara a riempire la città di palchi, palestre a cielo aperto e attrezzature; trasformando lo sport in una vera e propria occasione di incontro tra le persone.

Duecentoquaranta appuntamenti che da giovedì prossimo accoglieranno lezioni ed incontri sui temi della salute e del benessere. "Lo scopo è quello di coinvolgere i residenti e tutti gli ospiti che in quei giorni saranno a Rimini – racconta il presidente di Ieg Maurizio Ermeti –. Sono tante le iniziative che andranno ad interessare tutta l’area territoriale". Un Rimini Wellness che non si svolgerà unicamente nei quasi 140 mila metri quadri della Fiera, ma si riverserà per le spiagge e le piazze di una Rimini che dà il benvenuto alla stagione estiva in grande stile .Fra gli eventi di RiminiWellnessOff ci sono gli allenamenti e lo yoga di ‘Cotto al dente’, per gli amanti degli animali ‘Trainer a 4 zampe’ per una passeggiata con i cani al guinzaglio. Tanto sport ed inclusione al fianco della RbR per i tornei quadrangolare in carrozzina di padel, basket e scherma. "Ci sono progetti che possono essere compiuti solo in alcuni luoghi -spiega Corrado Peraboni, a.d. di Ieg - Rimini è il posto perfetto per ospitare il Wellness. La città è progettata pensando al benessere psico fisico dei suoi abitanti e non poteva essere altro che questa la casa del fitness".

Attesi personaggi come la nuotatrice Federica Pellegrini, l’ex body builder Ronni Coleman, l’unico italiano a gareggiare a Mr Olympia Andrea Presti e tante altre stelle dello sport. Un evento che collega le aziende produttrici del mondo fitness con gli appassionati e gli atleti; in una quattro giorni di festa all’insegna del benessere e dell’attività fisica. "Quello che contraddistingue il Rimini Wellness è la sua forza -esordisce il sindaco Jamil Sadegholvaad-. Negli ultimi anni la città si è sempre di più orientata verso uno stile di vita legato allo stare bene, mi viene in mente il parco del Mare dove abbiamo voluto togliere quell’autostrada vista spiaggia per lasciare spazio alle persone e questo è il perfetto connubio con RiminiWellnessOff”. Non solo attività fisica, ma anche tanti talk sui tema della prevenzione e dello stile di vita. Tutti Gli appuntamenti del Rimini Wellenss sono consultabili sul sito internet del’evento.

Federico Tommasini