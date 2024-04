La città nel pallone. Al ’Mazzola’ il derby che vale la promozione

Strani scherzi del destino. Ultima giornata di campionato, ultimo sprint della stagione. Ma che pesa tanto per lo Young Santarcangelo, la società del presidente Nelson Nicolini nata alcuni anno fa dopo la fine del Santarcangelo calcio. Squadra, lo Young, che di promozioni se ne intende. Due in due annate ’di vita’, dal 2020 a oggi, scalando dalla terza alla prima categoria. Ora c’è la possibilità di mettere in fila la terza. Il duello al vertice della classifica con il Riccione 1926 è appassionante. E, per uno scherzo del destino, quella possibilità di gloria, per lo Young Santarcangelo, passerà dal derby di domani al ’Mazzola’ contro il Sant’Ermete, che al campionato non ha più molto da chiedere. Ma si sa, un derby è sempre un derby. Soprattutto quando si tratta non di vicini di casa, ma vicinissimi. Ne sa qualcosa la sindaca di Santarcangelo, Alice Parma, che è originaria proprio di Sant’Ermete. Un derby nel derby il suo.

"Il calcio ha sempre tenuto insieme le generazioni nella nostra città – dice la sindaca – Sono storie molto diverse quelle delle squadre che si affronteranno domani. Storie straordinarie di passione. Lo Young è una società giovane di nascita, ma già con tanta competenza e determinazione, che sta scrivendo una bella pagina di rinascita del calcio santarcangiolese. I ‘verdi’, cosi li chiamiamo noi di là dal fiume, sono quella squadra di cui crescendo, affianco a casa, ho visto allenamenti e partite. E chi mi ha dato grandi soddisfazioni. Una storia di calcio dalle grandi tradizioni. Domani sarà davvero una bella pagina di sport per la nostra città". Ma lo Young ha davvero la possibilità di scrivere il tris perfetto e di pronunciare la parola ’Promozione’.

Al vertice della classifica, in condominio con l’ambizioso Riccione 1926, occorrerà non soffrire di vertigini proprio all’ultima curva. Testa e gambe al ’Mazzola’ per il derby.

Ma anche orecchie tese verso il campo di Gatteo, dove la rivale diretta se la vedrà con i padroni di casa. In palio c’è il salto di categoria al termine di una stagione faticosa, combattuta colpo su colpo. Un testa a testa che ha appassionato i tifosi clementini, ma anche quelli riccionesi. Con continui colpi di scena, sorpassi e controsorpassi tra due squadre chiaramente costruite per vincere. Ora, alla resta dei conti, c’è un derby a dividere lo Young Santarcangelo dalla festa finale. E c’è da scommettere che domenica il ’Mazzola’ tornerà, comunque, a indossare il vestito buono. Come nei giorni migliori.