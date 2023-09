La Coop Metis andrà a gestire l’impianto sportivo

Passaggio di consegne per la gestione dell’impianto sportivo di via Piane a Coriano. La Cooperativa sociale Metis di Rimini si è aggiudicata la manifestazione di interesse indetta dal comune di Coriano. Il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore Anna Pecci hanno consegnato ufficialmente le chiavi al presidente di Coop Metis, Riccardo Bernardi. La consegna è avvenuta allo stadio Daniele Grandi che, con il PalaSic costituisce il principale impianto sportivo di via Piane. Un complesso in un’area verde formato dal palazzetto dello sport dotato di un campo da gioco per praticare varie discipline sportive quali pallavolo e basket, dal campo da calcio principale, da due campi in erba, un campo polifunzionale e due da bocce. "L’impianto sportivo di via Piane - dichiara l’assessore Pecci - è frequentato da centinaia di ragazzi corianesi e da molti provenienti dai Comuni limitrofi".