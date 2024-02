La fiera della birra. Cala il sipario su un’edizione frizzante. Record di visitatori

Cala il sipario su un’edizione frizzante. Beer&Food Attraction, il salone internazionale dedicato al mondo del fuoricasa horeca – che si è concluso ieri – ha accolto in fiera 600 brand dislocati in 14 padiglioni. Le manifestazioni si sono concluse con un + 20% di visite professionali totali rispetto all’edizione del 2023. La rassegna di Ieg ha portato a Rimini 125 buyer provenienti principalmente da Spagna, Canada, Germania, Usa e Svezia grazie alla partnership con ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e Agenzia Ice . "Raccolta grande soddisfazione tra gli operatori del settore horeca presenti, dai produttori ai distributori, dai top buyer delle catene di ristorazione, ai titolari di pubblici esercizi e responsabili di catene specializzate" l’istantanea che arriva da Italian Exhibition Group.

Per tre giorni Beer&Food Attraction è stata infatti la casa di tutte le filiere del fuoricasa, grazie alla collaborazione delle principali associazioni e realtà di settore. Dal 13° International Horeca Meeting di Italgrob hanno preso forma tutte le novità e le prospettive del mondo horeca, che raggruppa 3.800 imprese, oltre 60mila addetti e 17 miliardi di euro di fatturato, con 330mila pubblici esercizi e 1,4 milioni di occupati, circa il 6,1% della popolazione lavorativa italiana. Alla 9ª edizione del Salone b2b di Ieg si è affiancata la sesta edizione di BBTech expo, dedicato a tecnologie di processo per birre e bevande, assieme alle eccellenze delle materie prime per il settore brassicolo. Un intero distretto dedicato a Innovazione, ricerca e sviluppo per dare voce alle realtà che contribuiscono al progresso del settore fuoricasa: questa la novità dell’edizione 2024 di Beer&Food Attraction e BBTech Expo, con l’istituzione dell’Innovation award. Beer&Food Attraction e BBTech expo danno appuntamento alle rispettive community dal 16 al 18 febbraio 2025, sempre alla fiera di Rimini.