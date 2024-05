La Fiorita si prende il quarto posto

Due gol nell’ultimo quarto d’ora regalano il successo a La Fiorita nella sfida al Cosmos ed il quarto posto in campionato. Dopo neanche 3’ minuti Rinaldi impegna severamente Simoncini, ma da posizione di fuorigioco.

Altra occasione per gli uomini dello squalificato Manfredini con la botta da fuori area di Jacopo Semprini, leggermente larga. Il Cosmos risponde poco oltre il quarto d’ora: inserimento in area di Sapori e perfetta palla

a rimorchio per Pastorelli, che si divora un rigore in movimento. Ma poi in realtà tutto succede nella ripresa. Dopo un destro altissimo di Greco, La Fiorita trova il gol stappa-risultato al 76’ con Rinaldi. E chiude il match al novantesimo con la rete di Semprini. Una piccola macchia nel finale, con l’espulsione di Ambrosini, che non guasta la serata positiva de La Fiorita e che la lancia con convinzione moltiplicata verso la finale di Coppa Titano la prossima settimana.