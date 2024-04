La gara del cuore in un libro

S’intitola "60° GPG - Scherma, Sogni e Valori". È il libro sul Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving, che quest’anno (dal 1° all’8 maggio 2024) a Riccione celebrerà appunto la sua sessantesima edizione. La Gara - con le iniziali maiuscole - del cuore per ogni persona che provi o abbia vissuto, per una vita o un attimo soltanto, l’amore e la passione per la scherma. La prestigiosa casa editrice Giunti, che ha sposato il progetto della Fis, edita questa pubblicazione che in 180 pagine ripercorre alcune delle tappe più belle di quest’autentica festa dedicata agli Under 14 e a tutte le componenti della grande famiglia schermistica italiana, ma anche, più in generale, momenti straordinariamente significativi dello sport e della storia d’Italia.