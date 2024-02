La Giornata dei calzini spaiati fa riflettere sulla diversità. Siamo tutti diversi come i calzini che abbiamo indossato. Ci sono persone lisce, ricce, con occhi azzurri, verdi, castani, persone dal colore della pelle chiara e altre dalla pelle più scura; persone che sanno far bene matematica, altre disegno, altre italiano; persone amichevoli, timide, simpatiche e meno simpatiche. Diversità significa collaborare mettendo insieme le differenze. Dando ognuno il proprio contributo si possono fare lavori eccellenti. Non siamo tutti uguali, ma insieme siamo speciali.

Koni S., Sciré N. IA