La giornata dello scambio

Giornata dello scambio e del riuso a San Lorenzo. Domenica prossima sarà l’ultimo appuntamento del progetto Laboratorio San Lorenzo che ha visto, da agosto a novembre, avere luogo numerose iniziative culturali e di coinvolgimento sociale nel popoloso quartiere storico di Riccione. Intanto oggi sarà l’ultimo giorno utile per iscriversi come espositori al mercatino che si svolgerà domenica dalle 14 alle 18 al parco della Beatitudine nella zona della statua Padre Pio. In caso di maltempo il mercatino si sposterà sotto i portici di piazzetta Pertini, sempre in viale Veneto, Riccione. La giornata al parco sarà un’occasione per ritrovarsi, senza limiti di età, grandi e bambini, scambiandosi salse o biscotti, oppure vendere oggetti, giochi e libri. Sarà uno ‘Spaccio’ in allegria e solidarietà, in collaborazione col Centro di Buon Vicinato di via Brunate - Cernobbio, degli Amici del Verde del parco della Beatitudine, del centro di Buon Vicinato la Quercia d’Arvura. Parteciperanno anche le scuole dell’infanzia e medie San Lorenzo, le associazioni di volontariato e Caritas parrocchiali, e le famiglie riccionesi.