La giunta di Faetano sostiene i più piccoli

La giunta di Castello di Faetano, anche quest’anno, sostiene i progetti scolastici con un contributo di 400 e 1.000 euro rispettivamente alla scuola dell’infanzia ‘Il Tappeto Volante’ e alla scuola elementare ‘Il Mulino’ di Faetano. "I contributi – spiegano dalla giunta – verranno utilizzati per l’acquisto di materiale didattico, da parte della scuola dell’infanzia, e per finanziare le uscite didattiche della scuola elementare. Con questo contributo vogliamo rimarcare, come più volte fatto anche in passato, la fondamentale importanza dell’educazione per la crescita dei giovani come persone libere e critiche. Ciò permetterà loro di divenire cittadini del futuro più consapevoli. Siamo convinti che questo obiettivo debba essere comune a tutte le istituzioni e non possa prescindere dalla possibilità, per gli studenti, di usufruire delle migliori opportunità".