La Locandiera di Goldoni apre la stagione di prosa del Galli

Testo classico, ma rivoluzionario. Sarà Sonia Bergamasco a dare volto e voce a Mirandolina, protagonista de La Locandiera, la commedia di Carlo Goldoni che questa sera darà il via (sipario alle 21, durata 2 ore e 30 minuti compreso l’intervallo) alla nuova stagione di prosa del Teatro Galli. Tre turni (a, b e c), tre serate da oggi a giovedì. L’attrice milanese, diretta da Antonio Latella, interpreta Mirandolina, una donna lavoratrice, sicura di sé, furba e intelligente che ama la sua libertà e indipendenza. Testo classico, ma centrale e a suo modo rivoluzionario, dicevamo, in quanto è tra i primi a conferire alla donna il ruolo di protagonista assoluta, diventando una sorta di manifesto civile e culturale.

"Credo che Goldoni con questo testo – dice il regista Latella che torna a dirigere Sonia Bergamasco, dopo Chi ha paura di Virginia Woolf (Premio Ubu 2022 come miglior attrice) – abbia fatto un gesto artistico potente ed estremo, un gesto di sconvolgente contemporaneità: innanzitutto siamo davanti al primo testo italiano con protagonista una donna". Ma Goldoni va oltre, "scardina ogni tipo di meccanismo – sottolinea l’attore e regista teatrale – eleva una donna formalmente a servizio dei suoi clienti, a donna capace di sconfiggere davvero tutto l’universo maschile, soprattutto una donna che annienta con la sua abilità tutta l’aristocrazia".