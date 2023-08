La meglio gioventù a Riccione Mara e Gianmaria alzano il volume

Grande attesa per Mara Sattei e Gianmaria. I due giovani artisti si esibiranno sul palco di Deejay on stage stasera in piazzale Roma a Riccione, dopo i giovani talenti in gara al contest. Sempre più popolare, la Sattei, 27 anni, romana, che in giugno ha aperto i concerti dei Coldplay a San Siro. Reduce dal Festival di Sanremo, che l’ha vista in gara con Duemilaminuti, la canzone scritta per lei da Damiano dei Maneskin, è ora sull’onda col suo nuovo singolo, Piango in discoteca, firmato dai produttori e musicisti Takagi e Ketra e scritto dalla stessa artista e Davide Petrella. Nonostante all’attivo abbia soltanto un album, la Sattei vanta già importanti collaborazioni e 16 dischi di platino e uno d’oro. Semplicità, versatilità ed eleganza la rendono un’artista capace di unire la musica pop con quella urban, la tradizione più classica e l’innovazione, facendo così di Mara Sattei una delle più interessanti nuove voci del panorama musicale italiano.

Sul palco stasera con lei ci sarà anche il Vicentino Gianmaria, 21 anni, anche lui in gara a Sanremo con Mostro, brano che ha dato il titolo al suo album di debutto. Appassionato fin da giovanissimo dell’hip hop italiano e internazionale, l’artista si è distinto a XFactor 2021 fin dall’inizio della selezione, attirando l’attenzione dei giudici. Il concerto di Gianmaria e Mara Sattei – a cura di San Marino Performance, con la direzione artistica di Linus – inizierà alle 21,15 (ingresso gratuito). Sarà un’altra serata di grande musica dopo il successo strepitoso riscosso lunedì da Diodato, accolto tra applausi e ovazioni del pubblico che ha gremito piazzale Roma. Per oltre un’ora è stato un crescendo di note e di emozioni che ha mandato in delirio fan di tutte le età.

Nives Concolino