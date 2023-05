"La moda del liscio" al cinema Tiberio

Un viaggio in musica, alle origini del liscio. Domani il cinema Tiberio (per la rassegna ’Doc in tour’) ospita La moda del liscio. L’opera è articolata su grandi temi che formano l’epica del liscio, la sua drammaturgia antieroica, la sua estetica velleitaria e kitsch. È una storia di grandi figure, e anche di orchestre e di spettacoli, ciascuno con le proprie dinamiche di genere e i propri costumi. Sarà presente al cinema Tiberio la regista Alessandra Stefani, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione del film. La serata prenderà il via alle 21, prevendita dei biglietti anche on line sul sito Liveticket all’indirizzo www.liveticket.itcinematiberio. Per maggiori informazioni chiamare il numero 328.2571483.