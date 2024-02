La passerella sul Marecchia

Le frazioni di Sant’Ermete e San Martino dei Mulini sempre più vicine a Santarcangelo con la pista ciclopedonale. Al via, in questi giorni, le operazioni per l’installazione di piloni, travi e componenti in acciaio che andranno a comporre la struttura della passerella agganciata al ponte sul Marecchia. Mercoledì la sindaca Alice Parma ha fatto

un sopralluogo con gli assessori Pamela Fussi e Filippo Sacchetti, con tecnici comunali, progettista e ditta esecutrice per definire gli ultimi dettagli. Macchinari e gru saranno posizionati nell’alveo del fiume, lavorando dal basso. Il cantiere (che si chiuderà entro l’estate) non creerà disagi al traffico, se non in occasioni particolari e informando in anticipo la cittadinanza. Durante l’apertura del cantiere, le piste ciclabili lungo il fiume verranno chiuse dal lunedì al venerdì. Entro la primavera saranno invece ultimati i lavori sempre della ciclopedonale che va dal cimitero al parcheggio zona lago Santarini. Sono in corso delle modifiche per ridurre i disagi ai residenti di via Pallada. Per l’ultimo tratto di pista, che dal ponte sul Marecchia arriva alla rotonda della strada di Gronda, nei giorni scorsi la giunta ha infine approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica da 190mila euro. I servizi tecnici comunali stanno definendo ipotesi progettuali alternative a quelle iniziali, per valutare il miglior bilanciamento tra efficacia, economicità, sicurezza, in conformità con i diversi vincoli dell’area.