La picconata di Sadegholvaad "Troppi vincoli, è ora di superarli"

Parla di futuro, Jamil Sadegholvaad. Per il sindaco di Rimini, la priorità è "assicurare un futuro alle ex colonie". Prima di tutto serve "capire come superare i vincoli che affliggono questi beni". Perché se "è giusto prevedere tutele per edifici storici", è vero anche che "non possiamo lasciare tali strutture abbandonate al degrado per decenni". Dunque, per Sadegholvaad, serve una svolta. I primi passi sono già stati compiuti. "Con la Regione – spiega – abbiamo avviato un confronto per capire quali vincoli possono essere superati. Naturalmente parliamo di vincoli differenti da quelli della Soprintendenza, ma quel che è evidente è che i cittadini non ci perdonerebbero un’ulteriore impasse". Anche perché, ribadisce il primo cittadino di Rimini, i presupposti per una rinascita ci sono, vincoli permettendo: "Nei miei due anni da sindaco ho incontrato tanti imprenditori interessati alle colonie e non ho mai trovato speculatori con progetti non adeguati. Anzi, ho trovato persone ragionevoli che volevano sapere esattamente cosa avrebbero potuto realizzare, perché il piano economico finanziario di un investimento deve tenere conto anche di questo".

Un esempio di possibile rinascita è rappresentato dalla Bolognese. "Un gioiello al confine con Riccione che è stato acquistato da Orfeo Bianchi e Linda Gemmani. Gli imprenditori vogliono dare seguito all’investimento, ma vanno chiariti alcuni aspetti con la Soprintendenza legati all’immobile". Per quanto riguarda la Murri (foto sopra) "c’è un piano ancora vigente che potrebbe prendere avvio anche domani. C’è un curatore e ci sono anche diversi imprenditori interessati, noi speriamo che questi interessamenti si concretizzino". Capitolo a parte per la Novarese, "unica di proprietà comunale – osserva Sadegholvaad – Vogliamo metterla a bando e immaginiamo un utilizzo legato al turismo".

g. c.