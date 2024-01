La pioggia non ferma il presepe. Che spettacolo alla Collegiata

Nemmeno la pioggia ha fermato ieri il presepe vivente di Santarcangelo, diventato una tradizione in città. Organizzata come sempre dalla parrocchia, in collaborazione con l’associazione ’Beato Simone’, la rappresentazione della Natività si sarebbe dovuta svolgere all’aperto, con partenza alle 17 dai Pratini di via Ruggeri, il corteo dei Re Magi e l’arrivo alla Collegiata. Il tempo ha guastato i piani, ma la parrocchia non ha rinunciato. Il presepe vivente è stato allestito interamente all’interno della chiesa Collegiata, gremita per l’occasione. "Siamo riusciti a mantenere praticamente tutte le scene – sorride il parroco emerito di Santarcangelo, don Giancarlo Del Bianco – ed è venuta fuori una bellissima rappresentazione della Natività".

Oltre cinquanta i figuranti impegnati nel presepe vivente. E anche quest’anno i volontari della parrocchia sono riusciti a trovare a trovare un bambino che potesse impersonare Gesù bambino. A rendere suggestiva la rappresentazione le scenografie e i giochi di luce curati dai volontari della parrocchia.