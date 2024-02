La promozione a Radio Bakery

Per la promozione turistica nazionale e internazionale sui social, il Comune di Riccione si è affidato a Radio Bakery srls. "Diamo una pronta risposta a una grande esigenza della città, ovvero quella di essere promossa adeguatamente sul mercato nazionale e internazionale – assicura l’assessore al Turismo Mattia Guidi –. Abbiamo individuato un partner autorevole e affidabile come Radio Bakery che garantirà un significativo cambio di passo che riteniamo necessario in termini di comunicazione e marketing". Radio Bakery è la digital radio che nasce nel 2016 all’interno di una bakery, il Pastrocchio, locale vicino al porto canale. A otto anni di distanza da quei primi passi è stata scelta dal Comune per promuovere in Italia e oltre confine la città di Riccione. L’offerta presentata da Radio Bakery all’amministrazione per il servizio di promozione è di 60mila euro più iva. Offerta ritenuta congrua dal municipio, e accettata. A Radio Bakery, che finalizzerà una strategia in funzione degli obiettivi determinati dall’amministrazione, viene affidata la gestione dei profili ‘RiccioneWelcome’ di Facebook, Instagram, TikTik e Youtube. "Andremo a raccontare la città in ogni suo aspetto, una narrazione che terrà conto dei cambiamenti in atto, dei progetti di riqualificazione e rigenerazione della città, dei nostri valori di riferimento", sottolinea Guidi. Il servizio prevede anche "un’attività di progettazione e creatività con incontri settimanali".

a. ol.