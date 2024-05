La promozione si fa sui social e piovono i click

La promozione si fa sui social. Ieri l’amministrazione comunale con l’assessore Mattia Guidi (Nella foto) hanno presentato agli operatori della città i dati e l’azione del comune sui social con la nuova campagna. "Già raggiunti quasi 1.700.000 utenti" sottolineano dal municipio. "Il nuovo progetto ‘Riccione Welcome’, che viene curato dall’agenzia Radio Bakery e scelto per promuovere al meglio la città di Riccione e i nostri eventi, è stato avviato con successo - ha detto Guidi -. Il report dei primi due mesi della campagna di promozione turistica dimostra un trend in forte crescita in ogni piattaforma social, crescita iniziale necessaria per garantire l’efficace azione sui social. Molto interessante è il dato che dimostra che il 90% del nostro pubblico di Facebook e l’87% del pubblico di Instagram non è local, ovvero non appartiene alla provincia di Rimini”. I canali di Riccione Welcome sono Facebook, Instagram, Youtube e TikTok. Tutto il materiale prodotto per promuovere la città sui canali social Riccione Welcome, sia immagini che video, verrà messo a disposizione degli operatori sette giorni dopo la pubblicazione. "Per quanto riguarda la pagina Facebook siamo partiti da 3.399 follower per raggiungerne 7.294 nel primo mese di attività (dal 24 febbraio al 24 marzo), arrivando nel secondo mese a 11.245, realizzando una copertura di 497mila nel primo mese e di 776mila nel secondo, con 16.400 visite al profilo nel primo mese di attività e 16.900 nel secondo". Su Instagram, si "è evidenziato un trend ancora più soddisfacente: dai 639 follower iniziali si è passati ai 2.738 di marzo, i quali sono aumentati ancora in aprile arrivando a 4.109 con una copertura di 200mila nel primo mese e di 490mila nel mese successivo, per un totale di 7.600 visite al profilo nel primo mese e di 6.300 nel secondo mese".