La proprietà attacca il Pd:: "Il capogruppo lavora per Conad"

È una battaglia senza esclusione di colpi tra il Comune e Ariminum sviluppo immobiliare (Asi), società proprietaria dell’ex Questura di via Bassi. Per Asi l’amministrazione si inventa nuove regole pur di impedire la realizzazione di un nuovo supermercato. Nel mirino sindaco e giunta e anche i consiglieri di maggioranza, in particolare il capogruppo del Pd Matteo Petrucci: "Perché, dopo tutto quello che stiamo subendo, il capogruppo del Pd, dipendente Conad, ci accusa di arroganza?". Petrucci non ci sta. "Questo è un grave attacco personale che non meritavo per una serie di motivi. Il primo: non sono più un dipendente Conad, potrei già fermarmi qui". In ogni caso, per Petrucci, "occorre separare nettamente il ruolo di lavoratore da quello di amministratore, altrimenti nella pratica nessun cittadino potrebbe ricoprire incarichi pubblici".

Petrucci fa notare ad Asi, prima di acquistare l’ex Questura, "poteva informarsi bene per capire cosa realmente si potesse creare in una struttura acquistata a suon di milioni". Per la cronaca, per comprare all’asta il ’mostro’ di via Bassi Asi ha speso 14,5 milioni. "Per il resto – conclude Petrucci – il mio pensiero, e quello del gruppo del Pd, è in linea con quanto già dichiarato dal sindaco e dalla giunta in questi ultimi giorni".