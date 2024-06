La Regina del mistero. Svelati i volti del MystFest

Grande fermento per il MystFest, che dal 24 al 29 giugno farà di Cattolica il baricentro del giallo e del mistero. Tantissimi gli autori che si alterneranno nelle varie location, piazze, ville storiche, spiaggia e teatro. Tra i nomi eccellenti quelli Abel Ferrara, celebre regista statunitense, che lunedì 24 aprirà il festival in piazza I° Maggio dove si terranno gli eventi speciali. A lui andrà il Premio Pinketts 2024. Tra gli ospiti delle altre serate Massimo Carlotto, Barbara Perna, Gabriella Genisi e Barbara Baraldi. Prevista per giovedì 27 la presenza di Valentina Mira autrice di Dalla stessa parte mi troverai con partecipazione di Rossella Scarponi, vedova di Mario Scrocca, morto nel 1987 a Regina Coeli in circostanze mai chiarite. Nella stessa sera sul palco salirà Stefano Nazzi col musicista Stefano Tumiati.

Al festival, con la partnership di OnePodcast venerdì 28 parteciperanno Carlo Lucarelli, Elisa True Crime, Antonio Iovane e Marco Maisano, protagonisti di ’Raccontami una storia’. Per il festival che si dipanerà tra storie, musica, cinema e podcast, tutto rigorosamente in giallo, noir e true crime, sarà un incalzare di eventi unici, come i misteri che tingono di giallo la cucina. A parlarne nel talk "Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d’Italia" saranno Luca Iaccarino e Fulvio Marino, sabato 29, serata delle premiazioni. Da non perdere I misteri del cacao che la sera del 25 a Villa Marconi, ricorderà i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. Qui verrà esposta un’opera dedicata alla piramide di Cuenca in Ecuador introdotta dal maestro pasticcere e cioccolatiere Paolo Staccoli e da Davide Ferrero, curatore del Museo del cioccolato di Staccoli.

Con la musica mercoledì 26 alle 21,30 Piazza I Maggio si trasformerà in un maxi cinema per la sonorizzazione dal vivo del film di Tod Browning The Mystic. La eseguirà Roberta Sammarelli, bassista dei Verdena, e Collettivo Soundtracks 2024. Non mancheranno le visite guidate tra i misteri del centro storico e della Galleria Paparoni, mercoledì 26 e venerdì 28 giugno alle 21 a cura del Museo della Regina, gli allestimenti delle vetrine e le proposte di menù più originali a tema giallo aderenti al concorso Giallo in città.

A presentare la 51esima edizione del festival ieri è stata la sindaca Franca Faronchi, che nel rimarcare il coinvolgimento dell’intera città e la capacità dell’evento di rinnovarsi e cambiare, ha esclama: "Siamo già in pieno clima giallo, a partire dal luogo scelto per la presentazione di questo evento, un giardino segreto che ha a che fare con il mistero". Sulla stessa onda l’assessore alla Cultura Federico Vaccarini e Simonetta Salvetti, direttrice del MystFest che ne rimarca la valenza internazionale e le novità come "le importanti collaborazioni del Lonely Planet e OnePodcast.

Nives Concolino