La rinascita dell’ex stazione di via Pascoli

Nuova vita per l’ex stazione ferroviaria di via Pascoli a Rimini. Che negli obiettivi dell’amministrazione si trasformerà in "un hub interculturale con una forte caratterizzazione sociale e ambientale, in grado di valorizzarne la vocazione storica al transito, all’incontro e allo scambio". Le risorse potrebbero arrivare dai fondi regionali del bando Partecipazione, al quale Palazzo Garampi ha candidato l’intervento. Più nel dettaglio il progetto "Fiore e tragitti" propone "una rigenerazione multifunzionale, multi-target e con forti componenti di sostenibilità sociale e ambientale", per creare appunto un hub interculturale e intergenerazionale, adatto ad ospitare una serie articolata di funzioni, cosi come "nuove idee e esperienze già vive attive sul territorio".