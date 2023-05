La ripartenza del Cafè Madrid

Arriva l’estate e ‘sbocciano’ i locali, tra inaugurazioni di nuovi bar e ristoranti, e riaperture di esercizi storici. Tra questi ultimi un posto d’onore spetta al Cafè Madrid, discobar di tendenza nel cuore dell’Isola dei Platani, alias viale Paolo Guidi, ideato nel secolo scorso da Marino Ottaviani. Da allora sono cambiate varie gestioni. Quella attuale propone, per domani, il ‘Grand Opening’ per la stagione estiva. Guest star sarà l’affermata disc jockey bellariese Virginia Lazzarini, figlia d’arte (suo padre Marino tra l’altro è stato tra le voci della mitica Radio Sanmarino), per diversi anni al timone del Joe Bananas, che sarà alla consolle a partire dalle 18. Bartender Luca Montanari.