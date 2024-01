La ripartenza dopo il ’ciaone’ a Chiaiese

"Non è ancora trascorso un mese dal nostro comunicato stampa del 23 dicembre, dove informavamo della decisione di interrompere la collaborazione con il candidato sindaco Francesco Chiaiese. Oggi il Pd di Bellaria Igea Marina presenta il risultato di queste settimane di incontri e approfondimenti". È la ’ripartenza’ del segretario comunale del Pd Nerio Zanzini. "Gli incontri fatti hanno coinvolto non solo i nostri iscritti (venerdì sera la nostra assemblea ha votato all’unanimità) ma anche i soggetti esterni, più o meno organizzati in movimenti politici o impegnati di persona a contribuire a creare una valida alternativa alla guida del Comune. E questo percorso ci ha condotto a verificare la disponibilità ad assumere la responsabilità di guidare una coalizione progressista affidata a Ugo Baldassarri, che ringraziamo per aver accettato".