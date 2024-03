La riqualificazione del centro in un incontro pubblico

La giunta Foronchi cala l’asso ed annuncia un progetto per riqualificare il centro città, che verrà presentato in un incontro pubblico durante il quale si parlerà di riqualificazione delle vie del centro. Il confronto si terrà mercoledì 3 aprile, alle 21, a Palazzo del Turismo. "È un progetto strategico di riqualificazione delle vie che attraversano il cuore della nostra città – spiega la prima cittadina – da via Mancini a via Curiel. Insieme con il vice sindaco Alessandro Belluzzi, l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, il dirigente Baldino Gaddi, i tecnici comunali e l’architetto Francesco Ceccarelli dello studio Laprimastanza, illustreremo i punti salienti della nostra visione su quelle arterie di Cattolica. Ma vogliamo che anche i cittadini e cittadine siano parte attiva in questo progetto, che possano intervenire con proposte e pareri in questa fase di ideazione dei futuri lavori sul Centro. Alla fine avremo così un progetto che sarà frutto di condivisione con la città. Sono anni che Cattolica aspetta di riordinare quegli assi viari. E questa fase di progettazione rappresenta un passo fondamentale sulla strada della riqualificazione del centro".

Un incontro che si annuncia importante anche per dare una svolta nel dibattito sul futuro del centro città e sulla crisi del commercio locale. Un intervento urbanistico che coinvolgerà arredi, verde, illuminazione e viabilità e che potrebbe dare un nuovo volto all’asse pedonale principale della Regina.

Luca Pizzagalli