La sagra del cicciolo torna in piazza Conti

Torna il ‘Cicciolo’ a Chiesanuova. Domani e domenica appuntamento in piazza Salvatore Conti con stand gastronomico e tensostruttura riscaldata per un lungo fine settimana ricco di eventi. Si parte domani, dalle 15, con il Cicciolo Show in piazza, con le prime ‘cotte’ da gustare all’aperitivo delle 18.30. Alle 20.30, Cena con delitto, un vero e proprio spettacolo teatrale, cui si prende parte in qualità di investigatori. Le fasi del gioco-spettacolo si alternano a quelle della cena. Il menu della tradizione comprende antipasto, primo, grigliata, dolce e bevande. A fine serata verrà premiato il miglior detective (prenotazione obbligatoria Vittorio 3394083904). Domenica spazio alla gara del Cicciolo, dalle 9.30 con oltre 10 squadre che si contenderanno il titolo del ‘Miglior Cicciolo’. Si potrà seguire passo dopo passo l’arte del cicciolo, dal taglio alla cottura fino ad acquistare il prodotto appena sfornato. Dalle 12 musica della banda di Sarsina e stand gastronomico. Che vinca il migliore, ma soprattutto buon appetito.