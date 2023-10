La scelta di Fondazione Carim. Taglio delle quote nel 2024

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini diminuisce la propria quota in Uni.Rimini Spa, ma resta tra i soci. Le parti si sono ritrovate in un accordo che tiene conto delle attuali contingenze e che guarda al futuro del Campus universitario. Pur scendendo dal 13,5% al 5% nella sua partecipazione azionaria in Uni.Rimini, a partire da metà 2024, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini manterrà la sua posizione di sostegno alla società consortile. In principio Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha devoluto 21 milioni di euro per il polo universitario.