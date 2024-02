La sfida del voto su sicurezza e commercio

Vista l’evanescenza di quel che resta del centrosinistra a Bellaria Igea Marina, "l’altro centrodestra" - quello non al governo locale - torna a farsi sentire. Terzo incontro questa sera (ore 20,45), al bar Belverde di piazza Falcone e Borsellino, per Obiettivo Comune dell’ex assessore della giunta Ceccarelli Gianni Giovanardi e Noi ci siamo di Marco Casadei, già consiliere comunale della Lega a Rimini. Atteso, come nelle precedenti occasioni, l’ex sindaco Enzo Ceccarelli, anch’egli attualmente in consiglio comunale (per la Lega) nel capoluogo.

Tema della serata: "confronto sulla sicurezza dei quartieri e sul commercio". "L’iniziativa – chiariscono gli organizzatori – mira a stimolare il dialogo e la riflessione sulla situazione del territorio". "Vogliamo soprattutto ascoltare quel che ci vorranno dire i cittadini di Igea Marina", spiega Giovanardi. La sua idea sulla situazione del commercio? "Vive momenti di difficoltà, tra grande distribuzione organizzata, onda lunga della pandemia, boom di vendite online". Fenomeni nazionali. "Certo – aggiunge – ma si assiste anche a una progressiva desertificazione delle nostre zone commerciali, a partire dall’Isola dei Platani, e altre. C’è un crescente numero di attività che chiudono, e tante che passano da annuali a stagionali. Noi vogliamo chiedere alle persone quali sono le loro idee e proposte da avanzare in sede locale. Chiaro che il Comune non può fare miracoli, con sussidi e sostegni. Ma serve un ascolto che finora non c’è stato, a nostro avviso. Nella nostra prima uscita pubblica sono stati tanti cittadini a lamentare questo fatto. Hanno segnalato un trend preoccupante per il commercio, e anche, riguardo la nostra realtà cittadina, per il turismo. Ovviamente le due cose sono strettamente legate".

Quanto alla sicurezza? "Molte persone ci hanno chiesto di intervenire su questo argomento. Da mesi stiamo assistendo a una serie di episodi, un autentico stillicidio tra furti andati a segno e furti tentati". Si riferisce alla zona degli orti, il Ghetto dei Pirati? "A quella ma non solo – aggiunge Giovanardi –. Diversi commercianti e residenti del centro di Bellaria hanno chiesto di poter intervenire e fare a loro volta segnalazioni, e richieste".

Invitato alla serata, confermano gli organizzatori, anche l’ex sindaco Enzo Ceccarelli.

Avete deciso se vi presenterete alle amministrative, e se lei sarà il candidato sindaco? "Per ora vediamo come risponde la cittadinanza a questi confronti, e vediamo se siamo graditi. Se ci verrà chiesto di presentarci, non escludiamo di farlo. L’ipotesi di scendere direttamente in campo c’è. Vedremo".

Mario Gradara