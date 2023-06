La viabilità nel mirino di Fratelli d’Italia

Gli stalli per scooter nelle vie limitrofe al lungomare e la rivoluzione del traffico finiscono sui banchi del consiglio comunale. Fratelli d’Italia ha presentato un’interpellanza firmata dal consigliere Flavio Mauro. "Stiamo pagando gli errori delle amministrazioni precedenti, di sinistra e centrosinistra – dice Flavio Mauro – che per decenni non hanno tenuto in considerazione le esigenze di mobilità e parcheggi. I lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Volta e altre vie limitrofe al lungomare andavano inseriti all’interno di una visione più ampia della mobilità e del piano parcheggi cittadino e meritavano un maggiore coinvolgimento dei residenti e delle attività economiche attraverso un confronto serrato con le realtà che frequentano assiduamente quella zona della città".

Poi ribadisce: "Troppo pochi gli stalli di parcheggio a pagamento concessi in via Volta_ prosegue il consigliere comunale _ a nostro avviso andavano conservati almeno dieci posti auto gratuiti, eventualmente prevedendo anche la modalità della sosta a tempo, tra i quali almeno uno stallo rosa, per favorire l’utenza debole che, per forza di cose, è impossibilitata ad utilizzare differenti mezzi di trasporto. Riteniamo che ciò sia di fondamentale importanza sia per i residenti che per i fruitori delle attività commerciali in modo da non sacrificare le esigenze dei cattolichini". Poi conferma alcuni disagi: "Numerosi cittadini ci hanno presentato delle rimostranze in merito, coe Fratelli d’Italia abbiamo presentato un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere le ragioni di queste scelte".

Il consigliere dell’opposizione accusa ancora. "I residenti ed i fruitori delle attività commerciali devono avere la possibilità di parcheggiare nelle vicinanze delle proprie abitazioni e luoghi commerciali. La presenza di posti auto nell’area in questione è di fondamentale importanza in quanto la città non vive solo di turismo stagionale e pertanto le esigenze dei cattolichini non devono essere sacrificate. Quanti stalli di parcheggio per i motocicli sono stati realizzati in via Volta e via Pellico, e nelle vie limitrofe? Quanti posti auto sono fruibili attualmente in via Volta e via Pellico? Per quale ragione non sono stati realizzati anche ulteriori stalli di parcheggio gratuiti per autovetture nelle vie in questione o eventuali stalli rosa?".

Luca Pizzagalli