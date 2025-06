L’abbraccio della città a Paganelli: centinaia in sala per ricordarlo

Il viavai è stato continuo. Centinaia di persone ieri sono passate dalla sala del consiglio comunale di Santarcangelo per rendere omaggio a Massimo Paganelli, morto giovedì a 72 anni dopo la grave malattia che l’aveva colpito a gennaio. Commosso fino alle lacrime il figlio Luca, da un anno assessore. È stato il primo ieri, insieme alla vicesindaca Michela Mussoni, a fare il picchetto d’onore nella sala del consiglio dov’era stata allestita la camera ardente: "Le tante persone venute sono anche una testimonianza del bene che mio babbo ha fatto".

Tra loro, molti volti noti della politica, imprenditori e rappresentanti dell’associazionismo riminese: dagli ex sindaci Mauro Vannoni e Alice Parma al primo cittadino di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, da Stefano Pivato (ex assessore riminese nonché ex rettore dell’università di Urbino) a Roberta Frisoni, assessore regionale al turismo, fino ai dirigenti di Confesercenti, solo per citarne alcuni. E poi tanti altri: tra loro molti santarcangiolesi che negli anni avevano imparato a conoscere e apprezzare Paganelli.

Non poteva che essere così ieri per l’ultimo abbraccio a Massmo, imprenditore e politico di razza, che ha ricoperto tanti ruoli di primo piano sia a Santarcangelo (è stato vicesindaco e due volte assessore) sia a livello provinciale. Tanta gente, molto caldo, e forse anche per questo ci sono stati due malori in sala. Un vigile ha avuto un colpo di calore e poi, poco dopo, mentre faceva il picchetto d’onore, è svenuto il consigliere Francesco Arrigo Ricci. Nulla di grave per fortuna in entrambi in casi, ma si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Questa mattina, alle 9, sempre nella sala del consiglio comunale, la cerimonia di commiato per Massimo Paganelli. Ci sarà un ricordo di Vannoni, che da amministratore ha condiviso per tanti anni l’attività politica con Paganelli.

Manuel Spadazzi