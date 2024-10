L’acqua non è ‘salata’

Ben quarantamila euro di risparmio stimato per i cittadini misanesi. A fare i conti è il Comune partendo dai consumi delle casette dell’acqua disposte sul territorio. L’acqua erogata dalle tre casette continua ad aumentare. Nei primi otto mesi dell’anno è arrivata a 225mila litri con un incremento di quasi l’11% rispetto all’anno precedente. La casetta più gettonata è quella di Scacciano seguita da Santamonica ed infine quella di via don Milani. Il risparmio per i cittadini, confrontando il costa dell’acqua alle casette e quello al supermercato, arriva a 40mila euro.