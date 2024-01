L’acuto dei biancorossi. In Toscana basta un gol

Proprio come all’andata, la Primavera 3 del Rimini non sbaglia con la Lucchese anche nella gara di ritorno. Anche in Toscana. Ai biancorossi di mister Brocchini basta un gol di Capicchioni nei minuti finali del primo tempo per prendersi tutto conquistando, così, il primo successo del 2024. Un successo che permette ai biancorossi di romagnoli di scattare in avanti in classifica raggiungendo l’Arzignano Valchiampo (che ha osservato il proprio turno di riposo)a quota 16 in classifica. Una bella boccata d’ossigeno per il Rimini che ha iniziato il girone di ritorno con il piede giusto. Con tre punti in tasca in Toscana e un pareggio, quello del turno precedente, contro l’Olbia.

Rimini: Cerretani, Diotallevi, Ciavatta, Madonna, Brisku, Volonghi, Urciuoli, Imola, Giometti, Dipollina, Capicchioni. A disp.: Di Ghionno, Sposato, Tamburini, Zighetti, Fontanelli, Mini, Innocenti, Paganini, Torino. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (15ª giornata): Modena-Pro Vercelli 3-0, Carrarese-Lecco 0-3, Lucchese-Rimini 0-1, Olbia-Pro Patria 2-2, Pergolettese-Triestina 3-3, Pro Sesto-Fiorenzuola 4-0. A riposo l’Arzignano Valchiampo.

Classifica: Modena 34; Pergolettese 30; Pro Sesto 26; Pro Vercelli 24; Triestina 22; Lecco, Olbia 17; Rimini, Arzignano Valchiampo 16; Pro Patria 15; Fiorenzuola 14; Lucchese 10; Carrarese 8.