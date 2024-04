Ladri in azione: rubata cassaforte nell’agenzia di viaggi

Soliti ignoti in azione nel centro storico di Rimini. Dopo l’ondata di ‘spaccate’ delle scorse settimane, stavolta a finire nel mirino dei ladri è stata un’agenzia di viaggi. Si tratta di Euphemia in via Sigismondo Malatesta a due passi dalla centralissima piazza Cavour. Nella notte tra lunedì e martedì, i malintenzionati si sono introdotti nel locale e hanno prelevato una piccola cassaforte portandola all’esterno, quindi sono fuggiti a gambe levate facendo perdere le loro tracce. Davvero misero il bottino, visto che complessivamente la somma asportata non dovrebbe superare i 100 euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini sull’episodio. Non si tratta di un caso isolato: nelle ultime settimane in varie zone di Rimini si sono registrati episodi di furto, nella maggior parte dei casi di piccola entità, specialmente ai danni di negozi, bar, ristoranti ed attività commerciali.

Tra il 10 e l’11 aprile, ad essere presa di mira era stata soprattutto la zona di viale Regina Elena, bersagliata anche in quel caso da una serie di spaccate. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: prima viene mandata in frantumi una vetrina o la porta a vetro dell’attività, utilizzando un tombino, un sasso o molto semplicemente prendendola a calci o spallate, poi una volta all’interno i malviventi ne approfittano per ripulire il fondocassa o rubacchiare i pochi oggetti di valore.