Ladri svaligiano la rosticceria. Preso incasso di migliaia di euro

In pieno centro, in pieno giorno. Ha del clamoroso la rapina avvenuta mercoledì pomeriggio, alle 14.30 circa, alla rosticceria ’L’Angolo del Buongustaio’ vicino a piazza Marconi a Santarcangelo. Qui secondo le ricostruzioni all’ora di chiusura (il pomeriggio di mercoledì l’esercizio è chiuso) la titolare è rimasta vittima di una rapina iniziata con un primo presunto complice che presentandosi per acquistare qualche prodotto ha costretto la donna a recuperare il resto dal proprio borsello nel retrobottega, dove aveva appena riposto un incasso di qualche migliaio di euro svuotando il fondocassa. E’ stato a questo punto che la donna è stata vista lasciare il borsello con il denaro sotto al bancone all’ingresso, dove dopo pochi minuti si è invece presentato un giovane fingendosi un rappresentante di una compagnia telefonica per proporre alcune promozioni.

E’ stato solo dopo aver declinato le offerte del giovane che la titolare sarebbe tornata nel retrobottega per poi accorgersi che sempre il finto rappresentante, stando alla versione della titolare de ’L’Angolo del Buongustaio’, sarebbe tornato sui propri passi e andando sul sicuro avrebbe afferrato il borsello con l’incasso, svuotando il resto del contenuto a terra e dandosela a gambe con il solo denaro. La titolare Graziella Della Bartola ha subito allertato i carabinieri di Santarcangelo, ai quali ha sporto denuncia e che procederanno ora anche al setaccio delle telecamere comunali installate proprio di fronte alla rosticceria. "Non è la prima volta che subiamo episodi simili – ha spiegato sconsolata la titolare – e penso che sia arrivato davvero il mmento di alzare la guardia per impedire che cose simili si possano ripetere a Santarcangelo".