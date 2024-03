Ladro forza l’ingresso e svuota la cassa di un kebab di Riccione

Prima ha forzato l’ingresso spaccando la porta per accedere al kebab al civico 215 di viale Dante a Riccione. Poi, approfittando del buio e perciò totalmente indisturbato, il ladro si è avvicinato alla cassa e l’ha svuotata del contenuto per poi tornare sui propri passi e dileguarsi. È questo quanto accaduto nella notte tra sabato e ieri a Riccione, il tutto ’a favore’ della telecamera di videosorveglianza del kebab di viale Dante, che hanno registrato l’effrazione da parte del malvivente che ha poi fatto perdere le proprie tracce.

L’indomani mattina, il titolare si è subito accorto dell’accaduto, con l’attività che avrebbe accertato un ammanco di circa 380 euro. Già lo scorso 13 dicembre il kebab era già finito nel mirino dei ladri. In questo caso il kebab era stato una delle quattro attività che in una notte sola erano state bersagliate dai malviventi che, in quella occasione, avevano provocato spaccate lungo tutto viale Dante. In quell’occasione però oltre ai danni non vi era stato un furto dei contanti dalla cassa come in questo caso.