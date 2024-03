Ladro in manette, dopo l’arresto aggredisce gli agenti

Ladro finisce in manette a Miramare. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e arrestato nella notte tra sabato e domenica dalla polizia di Stato. Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto, nel suo zaino, un pc portatile e altro. Materiale che è risultato poi, dagli accertamenti, oggetto di furto. Una volta portato in Questura, il ladro ha fatto da matti, rivoltandosi contro gli agenti e aggredendoli. Oltre al reato di ricettazione dovrà pertanto rispondere di quello di resistenza a pubblico ufficiale. Già oggi dovrebbe comparire davanti al giudice per la direttissima.

Sempre l’altra notte uno o più ladri hanno tentato di fare razzia in alcune auto in sosta vicino al parcheggio di via Italo Flori. E in almeno un caso ci sono riusciti, dopo aver spaccato il vetro di una macchina. La stessa tecnica è stata utilizzata anche per altre auto parcheggiate nei dintorni, ma da alcune non sarebbero riusciti a portare via nulla. Il consiglio da parte delle forze dell’ordine è quello di evitare di lasciare (per quanto possibile) oggetti di valore in auto.